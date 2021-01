Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Jeudi 07 Janvier à 13H17

Entre les 22 et 30 décembre 2020 la championne de judo Clarisse Agbegnenou a animé un stage pour les jeunes du Judo Club Dojo Portois et du Pôle espoir de La Réunion. Médaillée d'argent aux JO 2016, 4 fois championne du monde et 5 fois championne d'Europe, la Française de 28 ans a profité de ses vacances à La Réunion pour s'entrainer au Port en vue des prochaines échéances internationales (Photo mairie du Port)

