Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Janvier à 09H08

Ce samedi 16 janvier 2020 à partir de 18h un spectacle de danse et de théâtre sera diffusé en direct sur la page Facebook de la ville du Port. Le show qui met en scène de jeunes Portois(es) a été préparé dans le dans le cadre du dispositif " Opérations Ville Vie Vacances" sur la thématique des violences intra-familiales. Encadrés par le Village Titan et Farfar, "les jeunes artistes se sont investis durant les vacances scolaires pour vous présenter un spectacle vivant composé de 6 tableaux, alliant la danse et le théâtre" commente la mairie du Port (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

