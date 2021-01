Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Mercredi 13 Janvier à 13H50

Après une année 2020 délicate en raison de la crise sanitaire, le Kabardock du Port compte bien sur 2021 pour retrouver un esprit plus festif et convivial. La salle de spectacle vient ainsi de dévoiler l'ensemble de sa programmation pour le premier semestre. Dès ce mois de janvier, P.L.L. et Pix'L seront en concert sur la scène portoise. Thierry Gauliris, Fréderic Joron, Meddy Gerville, Gwendoline Absalon, Christine Salem, Pamela & the Andersons ou encore John Keltrain prendront le relai lors des semaines suivantes. (Photo d'illustration : Kabardock)

Après une année 2020 délicate en raison de la crise sanitaire, le Kabardock du Port compte bien sur 2021 pour retrouver un esprit plus festif et convivial. La salle de spectacle vient ainsi de dévoiler l'ensemble de sa programmation pour le premier semestre. Dès ce mois de janvier, P.L.L. et Pix'L seront en concert sur la scène portoise. Thierry Gauliris, Fréderic Joron, Meddy Gerville, Gwendoline Absalon, Christine Salem, Pamela & the Andersons ou encore John Keltrain prendront le relai lors des semaines suivantes. (Photo d'illustration : Kabardock)