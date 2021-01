Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

"Les ruchers de la pépinière municipale inspirent les autres communes de l'île. Armand Mouniata, élu en charge de l'environnement et Véronique Bassonville, élue en charge des jardins partagés ont accueilli une délégation d'élus et de techniciens de la commune de la Plaine des Palmistes" note la mairie du Port. . "En effet, la Plaine des Palmistes souhaite également implanter des ruchers sur leur territoire avec un triple objectif pédagogique, écologique et touristique" dit encore la commune portois dans un post sur sa page Facebook (Photo mairie du Port)

