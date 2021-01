Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

PLL, alias Power Love Life avec Lil King, Luidgi et SG et tous leur succès dont ceux issus de leur nouvel album, "45°" seront en spectacle sur la scène du Kabardock ce vendredi 22 janvier 2021 à partir de 21h. Le samedi c'est Pix'l avec tous ses tubes : "Nouveau départ", "Réyoné", "Tsodam" ou encore "Alé à ou" qui se produira dès 21h. Les spectacles sont organisés par le Kabardock et la ville du Port

