Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Mercredi 20 Janvier à 10H31

"Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Depuis janvier 1999, le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement se fait à la mairie ou en ligne " rappelle la mairie du Port

