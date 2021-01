Des travaux pour un montant de 504 000 euros ont été entrepris dans les écoles du Port. "Il s'agit d'interventions techniques de proximité : peinture, réparation, nettoyage et d'interventions sur le patrimoine bâti avec l'installation de chauffe-eau solaires et la mise aux normes des plomberies" indique la mairie portoise en précisant que les enfants seront ainsi accueillis "dans les meilleures conditions" (Photo mairie du Port)

"Les autres travaux portent sur l’installation de rideaux ignifugés et occultants, la pose d’une ombrière, la végétalisation et l’embellissement des cours et la réhabilitation des espaces extérieurs" détaille la mairie du Port.