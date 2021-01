Le projet de loi, qui sera soumis au Conseil des ministres dans quelques semaines, vise à transférer le poste des infirmiers scolaires de l'Éducation nationale aux collectivités locales, en l'occurrence au département. Les infirmières et les infirmiers seront sortis des établissements et seront rattachés à un pôle de santé pour exercer de la médecine préventive, du dépistage et surtout augmenter le rendement des visites médicales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce transfert enterre le concept de santé à l’école et avec lui, la réponse aux besoins exprimés par les jeunes et leurs parents. A l’heure où 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire ; où chaque semaine, l’Éducation nationale enregistre un suicide en France ; où à La Réunion, près de 6 % des naissances sont issues de grossesses précoces, il serait insensé, aberrant et irresponsable de supprimer ce relais médical et cette écoute privilégiée.

Il est urgent par conséquent de demander des créations de postes pour les personnels de santé en milieu scolaire afin de renforcer cet échelon de proximité. Dans un tel contexte, cette réforme du statut des infirmiers scolaires serait un recul politique du pays en matière de prévention, d’éducation à la santé et plus largement de lutte contre les inégalités sociales.

Au quotidien, ces infirmiers scolaires reçoivent les élèves et, parfois leurs collègues, gratuitement et anonymement au sein des établissements. Cette proximité permet au jeune de tisser un lien avec le personnel de santé. Ils sont en confiance et peuvent ainsi libérer leur parole.

Or, ce n’est qu’en faisant partie intégrante du service public éducatif, placés au cœur du système scolaire que les infirmiers assureront efficacement leur rôle de référent de santé. Je demande à l’ensemble des parlementaires de La Réunion de s’opposer fermement à ce projet de loi gouvernemental qui va à l’encontre des intérêts de nos enfants, du corps enseignant, des personnels de santé de l’Éducation nationale, des personnels des établissements scolaires, de nous parents, d’autant plus au regard de notre situation sanitaire de ces derniers mois.

Olivier Hoarau, maire du Port