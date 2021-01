Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Lors de ses voeux à la presse ce vendredi 29 janvier 2021, le maire du Port Olivier Hoarau a annoncé que les effectifs de la police municipale seront augmentés. Les caméras de protection seront aussi expérimentées dans certaines zones de la commune. Il a par ailleurs adressé la situation sanitaire dégradée, et demande au ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu de s'y rendre "le plus vite possible" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lors de ses voeux à la presse ce vendredi 29 janvier 2021, le maire du Port Olivier Hoarau a annoncé que les effectifs de la police municipale seront augmentés. Les caméras de protection seront aussi expérimentées dans certaines zones de la commune. Il a par ailleurs adressé la situation sanitaire dégradée, et demande au ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu de s'y rendre "le plus vite possible" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)