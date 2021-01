Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Janvier à 18H04

Activités éducatives, sportives ou culturelles, les mercredis loisirs reprennent le 3 février 2021 dans quatre groupes scolaires de la ville. Ouvertes aux enfants de 3 ans et plus, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville ou hors-commune, les activités sont proposées tous les mercredis de 8h à 12h, hors vacances scolaires (photo Facebook ville du Port )

