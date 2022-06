Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le festival du film citoyen de La Réunion se tiendra du 3 au 5 juin 2022 au Port, au Cinéma Casino et à La Friche. Des projections de documentaires et de fictions sur le thème de l'action citoyenne, culturelle et militante sont proposées. Les thématiques du festival sont principalement d'ordre social, environnemental, de santé publique, et, sur la situation des femmes, présentés par le biais d'actes militants et de l'engagement citoyen et collectif.

