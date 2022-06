Lundi 30 mai 2022 à l'école maternelle Ariste Bolon, la ville du Port a organisé une réunion avec les habitants dans le cadre du projet de renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon - SIDR Haute (Nouvo Lorizon). L'oobjectif était de faire un point d'étape sur l'avancée du projet financé par l'ANRU- Agence Nationale de Renouvellement Urbain. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

A cette occasion, Jasmine Béton, adjointe au maire déléguée à la politique du logement et de l’habitat, Didier Amatchala, conseiller municipal délégué à l’animation des conseils citoyens et de l’équipe Mous (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) étaient présents.

Après avoir rencontré les familles concernées par la démolition des logements, la MOUS entamera dans les semaines à venir l’accompagnement des familles en vue d’un relogement, selon les besoins des familles.

Pour toute information, la Maison de projet Nouvo Lorizon est joignable au 0262 42 87 05.

