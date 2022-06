Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Mardi 31 Mai à 13H37

La ville de Le Port informe que les jeux d'eau du littoral nord seront ouverts de 10h à 17h30 jusqu' au lundi 31 octobre 2022. L'accès est libre et gratuit. Pour rappel, le site s'étend sur 380 m2 avec un espace pour les petits (1 à 4 ans) et un espace pour les grands (4 à12 ans). Plusieurs jets d'eau et deux canons d'eau sont notamment à la disposition des marmailles (Photo : mairie du Port)

La ville de Le Port informe que les jeux d'eau du littoral nord seront ouverts de 10h à 17h30 jusqu' au lundi 31 octobre 2022. L'accès est libre et gratuit. Pour rappel, le site s'étend sur 380 m2 avec un espace pour les petits (1 à 4 ans) et un espace pour les grands (4 à12 ans). Plusieurs jets d'eau et deux canons d'eau sont notamment à la disposition des marmailles (Photo : mairie du Port)