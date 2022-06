Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 02 Juin à 17H26

Le dojo Portois décroche deux médailles aux championnats de France cadets de deuxième division, grâce aux deux pensionnaires du Pôle Espoirs de La Réunion, Clarence Mauree et Lucas Hoarau. Le premier revient avec l'or et le titre de champion de France et le second, médaillé d'argent, avec le titre de vice-champion de France. Pas de podium mais beaucoup de détermination en revanche pour Kensyl Lin et Wilfried Chabot, à leur première expérience nationale lors de la coupe de France Espoirs Cadets. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

