Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Jeudi 9 juin 2022, la ville du Port en partenariat avec le TCO réalisent des opérations vid fon d'kour dans les quartiers Coeur Saignant Haut, ZAC 1, ZUP et ZUP Communale afin d'aider les habitants à se débarrasser des déchets encombrants et d'éliminer les gîtes larvaires afin de lutter contre la prolifération des moustiques et les maladies vectorielles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Jeudi 9 juin 2022, la ville du Port en partenariat avec le TCO réalisent des opérations vid fon d'kour dans les quartiers Coeur Saignant Haut, ZAC 1, ZUP et ZUP Communale afin d'aider les habitants à se débarrasser des déchets encombrants et d'éliminer les gîtes larvaires afin de lutter contre la prolifération des moustiques et les maladies vectorielles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)