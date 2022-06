"Ce mardi 7 juin, le conseil municipal du Port s'est réuni sous la présidence du maire, Monsieur Olivier Hoarau. Une vingtaine de délibérations était à l'ordre du jour notamment la cantine gratuite" indique la commune portoise dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Cantine gratuite

Délibération majeure, la cantine gratuite pour les familles portoises est adoptée à l’unanimité. Elle sera applicable dès la rentrée d’août 2022 pour les 3 premières tranches (quotient familial) et progressivement étendue à toutes les tranches. La Municipalité fait le choix de la solidarité en accompagnant au mieux la population fragilisée, en proposant une tarification forfaitaire, plus équitable et plus attractive.

"C’est un changement considérable, un progrès social considérable. Le seul prix à payer c’est 5euros de frais d’inscription, en mangeant la même quantité, des produits de qualité comme aujourd’hui, et d’avoir une alimentation équilibrée privilégiant la production locale" a indiqué le maire. La mesure implique également une tarification occasionnelle, une prestation d’accueil, contribuant à la réussite scolaire et à la lutte contre l’absentéisme des élèves (prise en charge

continue des élèves de 08h à 15h30).

• Petite enfance

Attribution de subventions nouvelles en fonctionnement et en investissement pour les établissements de la Petite Enfance. La commune compte actuellement 370 places en accueil collectif sur son territoire (230 places au sein de structures associatives). L’objectif est de doubler l’offre de places d’ici à 2026 avec notamment l’ouverture à la rentrée prochaine d’une crèche spécialisée dans l’accueil des enfants en situation de handicap.

Catherine Gossard a fait ressortir que deux autres crèches ouvriront bientôt sur le territoire (100 places). Le cadre partenarial et conventionnel entre la Municipalité et les structures de la Petite Enfance sera ajusté en 2023.

Par ailleurs, 4 associations bénéficient de subventions nouvelles en fonctionnement et en investissement pour des projets pertinents et en adéquation avec les orientations sectorielles de la Municipalité. 4 associations sportives bénéficient, au titre de la saison sportive 2021/2022 de subventions dans le cadre de la Licence pour tous.

• Vote du compte administratif

Le compte administratif qui permet de faire le point sur les réalisations de la mandature et sur la situation financière de la Collectivité est voté. Sur le plan de l’investissement, l’exercice 2021 se distingue par un niveau de réalisation de 20M€, un montant en hausse de 6 M€ par rapport à 2020. Depuis 2014, la collectivité s’est désendettée de plus de 21 M€ soit une baisse de 40 %.

Le maire a salué une " situation financière saine, qui nous permet d’aller encore plus loin dans nos réalisations, de continuer à réaliser notre programme. " En matière de stratégie foncière, pour la seule année 2021, une recette fiscale estimée à un million d’euros supplémentaires de Taxe Foncière Bâtie est enregistrée.

• Projet TZCLD

La Ville sollicite le soutien de l’autorité de gestion du Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) pour la prise en charge de l’équipe de soutien au déploiement du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

• Modernisation de l’entrée ouest

Les élus ont validé la cession amiable, au profit de la Région Réunion, de 3 701 m2 dans le cadre des travaux de l’entrée ouest de la Rivière des Galets. Ces aménagements visent à décongestionner le trafic routier dans ce secteur aux heures de pointe, de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes et de rendre plus attractive l’offre en transports en communs.