Les conseillers municipaux enfants se sont retrouvés le jeudi 9 juin 2022 pour un point d'étape sur les différentes actions. La séance présidée par la maire enfant Olivia Dejean s'est déroulée en présence des élus du conseil municipal. Olivia Dejean a rappelé que plusieurs actions font l'objet de réflexion et d'échanges afin d'être déployées avant les vacances et à la rentrée prochaine. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Parmi les projets : une journée sportive multisports au Parc Boisé de la commission Sport, loisirs, culture, repeindre les jeux ou créer des tracés de jeux dans les cours d’écoles (environnement et cadre de vie) et organiser une journée intergénérationnelle, visiter les EPHAD et faire des activités avec les personnes âgées de la commission citoyenneté, solidarité et vivre ensemble.

Lors de cette séance, une représentante de la SHLMR est venue, à la demande des conseillers municipaux enfants, expliquer le travail des bailleurs sociaux afin d’améliorer le confort, le cadre de vie et l’environnement des habitants.



Le conseil municipal des enfants se réunira fin juin pour faire le bilan de l’année.

Pour rappel, une partie des élus 2021/2022 sera reconduite à la rentrée, conformément aux règlements pour assurer la continuité des projets.

