Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les filles du club de l'Union sportive Portoise de gymnastique et sports acrobatiques (USPGSA) terminent sur la deuxième marche du podium des championnats de France de gymnastie, catégorie 10 ans et plus (Division 1). L'équipe composée de Saphira Dijoux, Elėanor Neveu, Moana Peyrard et Rosane Dubard Berby revient d'Oyonnax (Ain) avec la médaille d'argent à l'issue d'une compétition très serrée. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

