La lutte contre les moustiques et la dengue s'intensifie. Une opération de nettoyage 'vid fon d'kour' a eu lieu ce jeudi 9 juin pour aider les habitants à se débarrasser des encombrants et autres déchets susceptibles de constituer des gîtes larvaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : Ville du Port)

Elle a mobilisé agents de la ville, de l’ARS et du TCO, en présence d’Armand Mouniata, adjoint au maire délégué à l’Environnement.Cette opération a aussi permis de sensibiliser les habitants sur la nécessité de se protéger et d’éliminer au quotidien les gites larvaires.

Dans les quartiers Cœur Saignant Haut, ZAC 1, ZUP et ZUP Communale, les équipes ont évacué 29m3 d’encombrants, 15 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), des pneus, des batteries, des pots de peinture et des déchets verts.

La prochaine opération aura lieu jeudi 23 juin dans les quartiers Cœur Saignant Bas, Saint Ange Doxile, SIDR Basse.

Des opérations sont prévues dans d’autres quartiers de la ville en juillet et en août prochains.