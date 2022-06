Dernières répétitions pour les élèves de huit écoles élémentaires de la ville engagés dans le projet chorale. Ils seront sur la scène du Kabardock le jeudi 16 juin 2022 pour une restitution de ce projet mené tout au long de l'année scolaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Piloté par le Village Titan en lien avec la cité éducative et l’Éducation nationale, ce projet d’enseignement musical, artistique et instrument a été accompagné par l’artiste Carlo de Sacco du groupe Grène Sémé. Il a participé aux répétitions et à des échanges avec les élèves notamment à l’école Raymond Mondon.

