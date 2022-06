Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Samedi 11 juin 2022, quelques 200 élèves du Village Titan ont participé à la représentation annuelle des ateliers de danse. 4 ans pour la plus jeune danseuse et plus de 70 ans pour la plus âgée. Une fierté pour les danseurs qui ont assuré deux heures de spectacle au complexe sportif municipal du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

