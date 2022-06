Yoga, pound fitness, arche nordique, zumba body karaté Qi gong mais également danses en ligne, ateliers autour du cirque et sur la motricité, les 55 ans et plus découvrent les disciplines et surtout l’intérêt de la pratique régulière d’activités physiques et sportives. Cette journée ‘Seniors Soyons sport’ proposée par la Maison des seniors sous l’égide du CCAS de Le Port se veut aussi une manière de créer du lien social pour les personnes seules et âgées. Les participants ont pu profiter de massages et de conseils santé. La journée s’est terminée avec des animations musicales et un karaoké.