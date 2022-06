Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Au Port, pour les vacances de juillet et août les centres de loisirs - accueil de mineurs sans hébergement, accueilleront 350 enfants (152 en maternelle et 198 en élémentaire) du lundi 18 juillet au mardi 9 août 2022. Les inscriptions ouvertes jusqu'au mercredi 13 juillet 2022 à la Régie monétique du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h-16h et le vendredi de 8h à 11h30 (Photo mairie du Port)

