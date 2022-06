Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Ce dimanche 19 juin 2022, un repas de fêtes des pères s'est tenu au comité d'accueil des chômeurs et des mal-logés avec la présence du maire de la ville, Olivier Hoarau. Ce repas intervient dans un objectif d'entraide et de solidarité vis-à-vis des plus démunis.

Ce dimanche 19 juin 2022, un repas de fêtes des pères s'est tenu au comité d'accueil des chômeurs et des mal-logés avec la présence du maire de la ville, Olivier Hoarau. Ce repas intervient dans un objectif d'entraide et de solidarité vis-à-vis des plus démunis.