À l'initiative du Comité des oeuvres sociales (COS) de la ville du Port, les agents de la commune, en véritable artistes - chanteurs, musiciens ou encore animateurs - sont montés sur scène en ce mardi 21 juin 2022. Employés dans différents services, ils ont assuré l'ambiance pendant près de 5 heures sur la scène installée au square Pierre Sémard. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Les reprises de morceaux d’artistes locaux, de ségas mauriciens et de différents tubes internationaux ont été applaudis par le maire Olivier Hoarau, les collègues et le public présents sur place. Le maire a par ailleurs souligné le talent des agents et félicité leur action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Port ou sur sa page Facebook.

