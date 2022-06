Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

D'abord spectateurs de deux films au Cinéma Casino, puis participants à un atelier animé par le réalisateur Pierre Beccu, douze jeunes portois, écoliers, collégiens et lycéens se préparent à devenir des acteurs dans le cadre du projet Fonnker marmaye, "le déclic pour agir". Il s'agit d'un projet de création numérique où les participants sont amenés à s'exprimer et à se faire entendre sur des sujets en lien avec la thématique de l'environnement et de la citoyenneté. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

