Afin de favoriser la réussite scolaire des portois, sept familles de la commune ont reçu des 'P'tit Bureau' (espace de travail, ordinateur et terrarium végétal) le mercredi 15 juin 2022. La remise des équipements s'est déroulée à l'Ilot de convivialité du groupe d'habitations de la Rose des vents. Trois autres 'P'tit Bureau' équiperont les locaux communs en pied d'immeuble de trois habitations.

Ces équipements financés par la Taxe foncière sur la Propriété Bâtie, une enveloppe tripartite Ville-État- SHLMR ont été offerts aux familles identifiées par le Programme de réussite éducative.

Le ‘P’tit Bureau’ est un espace de travail fonctionnel et ergonomique imaginé par le collectif d’associations Akaape. Son innovation réside en l’alliance des savoir-faire des salariés employés en insertion chez Les Palettes de Marguerite, Educanoo, An Grèn Kouler et Agame. Ces associations sont engagées respectivement dans le recyclage de palettes, la couture, l’agriculture biologique et le réemploi d’ordinateurs.

Les bénéficiaires ont reçu sur place une première formation dispensée par Agame sur la prise en main de l’outil informatique. Un atelier d’initiation à la fabrication de terrariums était animé par l’association An Grèn Kouler.