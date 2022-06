Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Samedi 25 juin 2022, l'association Liaison en collaboration avec la ville du Port propose la première édition de Handisportois au complexe sportif de l'Oasis. Au programme, découverte et pratique de plusieurs disciplines handisports et sports adaptés : basket et tennis en fauteuil, athlétisme (courses fauteuils et relais duo) et boccia, un sport de boule apparenté à la pétanque. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

