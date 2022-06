Conseiller régional délégué à l'Enseignement supérieur, Jean-Pierre Chabriat, a assisté à la 50ème édition de la cérémonie de remise des diplômes de l'École d'architecture de La Réunion, Antenne de l'Ensam, au Port. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de Pierre Rosier, Directeur de l'école d'architecture de La Réunion, Thierry Verdier, Directeur de l'Ensam, Marie-Jo Lo-Thong, directrice de la Dacoi et Olivier Hoarau, Maire de Port. (Photos : Région Réunion)

Avec un objectif d’ascenseur social pour les jeunes réunionnais, l’antenne de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ensam) propose depuis 1988 des formations allant de la licence à la maîtrise d’œuvre.

La collectivité régionale accompagne financièrement l’école d’architecture depuis 2010. Un nouveau bâtiment est prévu prochainement, dans le cadre du projet de pôle d'aménagement de construction durable au cœur de la ville du Port, au sein de la Zac du Triangle de l'Oasis.

“Je suis intimement persuadé que l'architecture a un rôle de premier plan à jouer dans la réponse aux grands enjeux sociaux et sociétaux qui se présentent à nous. Il est devenu évident que nous devons changer nos modes de vie et changer la manière de penser le bâti. L'architecture nous aidera à relever les grands défis de notre époque. Nous avons besoin d'elle. Et nous avons besoin des architectes.”, a déclaré Jean-Pierre Chabriat