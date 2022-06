Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

"Joyeuse troupe a animé récemment un atelier regroupant parents, enfants et professionnels de la petite enfance au Kabardock en présence des adjointes au maire Annick Le Toullec et Catherine Gossard" indique la mairie du Port. "Une manière de clôturer ce projet qui a amené l'éveil musical dans 17 structures portoises (crèches, micro-crèches, jardins d'enfants, Maison d'Assistantes Maternelle) et dans les quatre classes passerelles (lieux spécifiques de transition et d'éducation accueillant des enfants de moins de 3 ans et leurs parents au sein de l'école) tout au long de l'année scolaire 2021/2022. Plus de 400 enfants de 0 à 3 ans ont pu profiter de ces ateliers" ajoute la commune. L'opération a été menée avec le soutien du CCAS de Le Port dans le cadre d'une convention avec la Caisse d'allocations familiales liée au projet "romans ti baba".

