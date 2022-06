Après deux années d'interruption en raison de la crise sanitaire, la 8ème édition de la Journée de la mer s'est tenue le samedi 25 juin 2022 sur la darse Foucque au Port Ouest. Organisée par le Cluster maritime de La Réunion présidé par M. Sébastien Camus, patron du groupe Réunimer, cette manifestation a mobilisé plus d'une quarantaine d'acteurs de l'économie bleue qui ont présenté leurs divers métiers ou activités à un public venu en nombre et bien souvent en famille. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : FNMM)

Après un mot d’accueil du président du Cluster maritime, qui est aussi membre de la section océan Indien de la FNMM, elle a été inaugurée par plusieurs autorités : M. Jacques Billant, préfet de La Réunion, Mme Huguette Bello, présidente de la région, M. Olivier Hoarau, maire du Port, Mme Mireille Morel-Coianiz, vice-présidente de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO), et le capitaine de frégate Iago Manière, commandant de la base navale de Port-des-Galets.

De nombreuses animations étaient également proposées : visite des deux frégates de surveillance de la Marine nationale, démonstrations de sauvetage en mer par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et la Société nationale de sauvetage en mer ( SNSM) avec l’intervention de l’hélicoptère de la gendarmerie nationale, promenades en mer et initiation à la voile, visites guidées du Grand Port maritime, dégustations fort appréciées de produits de la mer, jeux pour les enfants, animation musicale par les " Tambours des Docks " et un groupe de sonneurs bretons…

A cette occasion, et en partenariat avec les " Amis des marins ", plusieurs membres de la section océan Indien de la FNMM ont animé un stand qui a permis de présenter l’ordre du Mérite maritime créé en 1930 et qui est destiné aujourd’hui, comme le précise un décret du 17 janvier 2002, à " récompenser la valeur professionnelle des marins et des femmes et des hommes qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes ". Ont aussi été présentées la FNMM créée en 1954 qui regroupe aujourd’hui près de 3 000 adhérents, et sa section océan Indien présidée par M. Thierry Clot, et dont les membres résident majoritairement à La Réunion, mais aussi à Mayotte, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles.

A noter qu’a connu un vif succès auprès d’un public jeune la maquette exposée sur ce stand du patrouilleur austral " Osiris II " (ex-palangrier " Ile de La Réunion "), prêtée pour l’occasion par l’armement COMATA, qui a également fait don à la section de plusieurs livres, et notamment du magnifique ouvrage de présentation des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), " Escales au bout du Monde ", dont les auteurs sont Stéphanie Légeron et Bruno Marie, et que le public pouvait consulter sur le stand. L’Osiris II est un navire de surveillance des pêches, qui embarque des contrôleurs issus des affaires maritimes ou de la gendarmerie nationale, et qui peut également effectuer des missions scientifiques. Propriété de l’administration des affaires maritimes, il est armé par un équipage mis à disposition par Cap Bourbon, armement spécialisé dans la pêche à la légine dans les eaux des TAAF.