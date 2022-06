Après avoir remporté le concours l'an dernier, Léa Nirlo, de l'école George Thiebault, a renouvelé sa performance vendredi 24 juin 2022. Elle est championne d'orthographe des CM2. Les deux autres prix reviennent à Louna Arlanda (école Francis Rivière) et Clémence Bronchet (école Gervais Barret). Chez les CM1, c'est Ali Nayeff de l'école Raymond Mondon qui s'est imposé devant Julie Sevai (école Gervais Barret) et Olivia Dejean (école Camille Macarty)

La finale du concours d’orthographe "Le temps des dictées" s’est déroulé vendredi 24 juin à Farfar. Elle a réuni 30 élèves de CM1 et CM2 des écoles de Le Port autour du texte "Quand les graines poussent". Cette action visant à améliorer le niveau des élèves en orthographe est portée par la ville en partenariat avec le CEDAACE (Centre départemental artistique pour l’animation et la culture des enfants et l'Éducation nationale.)