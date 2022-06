Pendant trois jours, 2.000 marmailles des écoles maternelles de la ville ont participé au maternathlon. L'évènement sportif est proposé par l'Éducation nationale au stade Lambrakis, pour permettre aux enfants de "découvrir le sport à travers des jeux athlétiques". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Le Port)

"Courir vite, sauter loin et haut et lancer loin, avec précision"… les petits ont 45 minutes pour faire librement le tour des sept ateliers de jeux en lien avec l'athlétisme. Certains ont pu s’entrainer à l’école avant de participer à ce maternathlon, qui ne désigne ni gagnant, ni perdant. L’objectif étant de "permettre aux enfants de découvrir et de prendre goût au sport lors d’activités telles que 'les fusées volent’, 'les chemins des kangourous’ ou 'le jeu des puces’. "

Des élèves de CM1-CM2 ont quant à eux joué le rôle de tuteur en passant les consignes aux plus petits.

Retrouvez les photos prises pendant l'événement ci-dessous.