EDF Renouvelables poursuit son déploiement sur l'île de La Réunion avec le démarrage du chantier de la centrale solaire au sol de la Rivière des Galets, sur la commune du Port. D'une capacité installée d'environ 5 MW, ce nouveau projet contribue à l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique de l'île. Il s'inscrit également dans le Plan solaire d'EDF qui vise à faire du Groupe un leader de l'énergie solaire en France d'ici 2035. Nous publions ci-dessous le communiqué d'EDF Réunion. (Photo : EDF Réunion)

Lauréate de l’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en avril 2020, le projet de centrale solaire de la Rivière des Galets a une puissance installée d’environ 5 MW. Elle produira à sa mise en service prévue en 2023, l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 4 500 habitants, soit 15% des habitants de la commune du Port.

Inscrit dans la politique de transition énergétique des collectivités, ce projet a pu aboutir grâce au soutien de la Commune du Port et de la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO).

La centrale solaire est implantée sur un terrain communal anthropisé, une ancienne décharge " sauvage " au niveau de la zone d’activités économiques et industrielles appelée " ZAC ECOPARC Le Port ". Depuis le début du chantier, près de 2 tonnes de batteries et 600 tonnes de déchets du bâtiment (béton, gravats…) ont été collectés puis envoyés vers les filières de retraitement. De plus, près de 2 millions d’euros de marché de travaux ont été attribués à des entreprises locales.

Pendant les 20 années d’exploitation de la centrale, les Collectivités Territoriales bénéficieront des retombées fiscales et locatives. L’entretien et la maintenance de la centrale solaire seront réalisés par une entreprise Réunionnaise pendant 20 ans.

Majoritairement recouvert par de la végétation rudérale, le terrain a fait l’objet d’un travail soutenu et sur-mesure mené par les équipes d’EDF Renouvelables et les bureaux d’études experts, en partenariat avec des associations locales afin d’améliorer significativement la biodiversité du terrain. Ainsi à terme, les mesures de gestion environnementale permettront de restaurer la continuité écologique du site, en faveur de la flore et de l’avifaune patrimoniales. Des palmiers et arbustes locaux seront plantés et différentes espèces d’oiseaux pourront trouver un nouvel habitat plus propice.

Etienne Bouticourt, Responsable Régional Outre-Mer d’EDF Renouvelables, a déclaré : "Nous sommes fiers de poursuivre notre développement dans les Outre-mer et d’accompagner la transition énergétique de La Réunion, à travers ce nouveau projet d’énergie bas carbone implanté sur un site dégradé. Le chantier de la centrale solaire de la Rivière des Galets va contribuer à la dynamique économique locale. Ce projet est en ligne avec le Plan solaire du Groupe EDF qui vise à atteindre 30% de part de marché en France d’ici 2035."

Olivier Hoarau, Maire du Port, a ajouté : "L’implantation de cette centrale photovoltaïque est totalement en adéquation avec nos objectifs de transition écologique et énergétique. Le Port étant une des communes les plus ensoleillées de l’île, le site de la Rivière des Galets est le lieu idéal pour ce type d’installation. Cela a aussi l’avantage de créer un écosystème vertueux, tant en matière de création d’emplois que de dynamisation de l’économie locale."