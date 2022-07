Jeudi 30 juin 2022 avait lieu l'ultime séance du Conseil municipal des Enfants (CME) 2021/2022. La présidente du CME, Olivia Dejean, 4ème maire enfant de la ville du Port a rappelé devant ses collègues et les élus du Conseil municipal, les principales réalisations en quelques mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port

Après l’installation du CME en février 2022, les élus ont pu visiter des services municipaux (Service à la population, cuisine centrale, pépinière municipale et rucher), participer à la commémoration de la cérémonie du 8 mai 1945 et échanger avec les résidents de l’EHPAD Fabien Lanave dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle.

Un concours de sculpture représentant un animal avec des matières recyclées et de récupération, proposé par la commission " environnement et cadre de vie " a vu la participation de deux établissements scolaires. Les œuvres réalisées par une classe Ulis de l’école Laurent Vergès et deux CP de l’école Camille Macarty ont été récompensées lors de cette dernière séance.

Composé de 26 élus dont le maire et 3 présidents de commission, le CME compte dans ses rangs des élèves de CM1 et de CM2 afin d’assurer une continuité des actions lors du prochain conseil. C’est un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à l’âge des enfants, une familiarisation avec les processus démocratiques et la gestion de projets en lien avec la communauté éducative.