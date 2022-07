La ville de Le Port organise le "Village de l'Emploi", qui se tiendra le 7 juillet 2022 au Complexe sportif Edmond Albius (boulevard de Tamatave), à côté de la piscine municipale de Le Port, de 8h30 à 14h. Nous publions ci-dessous les informations communiquées par la ville du Port. (photo rb/www.ipreunion.com)

Imaginée par la Ville de Le Port et ses partenaires Pôle Emploi et MIO pour favoriser l’insertion professionnelle et la formation professionnelle, cette 2ème édition propose aux Portois et à la population de l’ouest, cinq pôles répartis ainsi :

• Village de la création d’entreprise ;

• Village formations,

• Village métiers ;

• Village de l’accompagnement ;

• Village job dating avec la présence de 40 entreprises du territoire qui recrutent.

De nombreux métiers seront représentés, notamment les secteurs porteurs d’emplois sur Le Port tels que : l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le BTP ou encore la grande distribution…