Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 19 minutes

Le Village de l'Emploi fait son retour au Port ce jeudi 7 juillet 2022, au complexe sportif Albius. Au programme : métiers, job dating, formations, accompagnements. Près de 500 emplois y sont proposés dans le secteur de la restauration, du bâtiment, de l'hôtellerie... L'évènement se tient depuis 8h30 jusqu'à 14h ce jour. Pour la ville du Port, Pôle Emploi Réunion, La Mission Locale Ouest et le Département, cette deuxième édition du Village de l'Emploi s'inscrit dans une continuité pour encourager le plus possible l'insertion de tout un chacun. Cet évènement est à destination de tous les demandeurs d'emploi, qu'importe là ville où l'on vit. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

