Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Après un an et demi de travaux, le Parc Boisé pensé comme un lieu de vie et de respiration, dédié à la détente, aux activités culturelles et sportives a été dévoilé en ce samedi 9 juillet 2022. L'inauguration de ce poumon vert de 17 hectares réhabilité au coût de 3, 5 millions d'euros a eu lieu en présence du maire Olivier Hoarau, des élus du Conseil municipal du Port et de plusieurs invités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

