Kadadak se déroulera du 12 juillet au 12 août 2022, dans le cadre des "Vakans dann Port" de la ville : trois spectacles, neuf représentations, et deux stages de théâtre et marionnettes et de fabrication de masques, pour partager en famille des instants ludiques, poétiques, créatifs et originaux. Les parents ne seront acceptés que s'ils sont accompagnés et surveillés par leurs enfants. Nous publions ci-dessous les informations communiquées du théâtre "Sous les arbres"

