La ville du Port et le CCAS (Centre communal d'action sociale), avec la participation de différentes associations de la ville proposent tout un programme d'activités pour les marmailles. Centres de loisirs, vakans Nautik, sportives ou culturelles sont au programme. (Photo : ville du Port)

Voici les différentes activités proposées par la ville du Port et le CCAS avec la participation des associations de la ville :

Centres de loisirs : accueil des enfants de 3 à 12 ans du 18 juillet au 9 août 2022. Les activités se dérouleront autour du thème "Le sport dans le monde". Inscriptions jusqu’au 13 juillet, au 0262 43 25 53/ 54.

Vakans Nautik : Vakans Nautik et stages vacances de plongée, voile et kayak du 11 juillet au 5 août, organisés par la Base Nautique des Mascareignes. Les jeunes âgés de 14 ans (révolus), par groupe de 8 viennent sur 5 jours à la BNM. Plus d'informations au 0262 55 18 35, ou par mail à [email protected]

Village S’port Vacances / Vac ados : Village S’port Vacances – stade Manès, Complexe Edmond Albius et gymnase de la Rivière des Galets. Activités sportives mises en place par l’OMS du 18 juillet au 11 août 2022 pour les enfants de 7 à 15 ans.

Vac’Ado pour les adolescents – des sorties pour les jeunes du Port à 5€ les 20 juillet (kayak en eaux vives), 27 juillet (bowling) et 3 août (e-karting)

Caravane Vacances : des activités au plus près des vacanciers, dans leurs quartiers du 11 au 15 juillet. Animations dans 2 quartiers chaque jour.

Pour joindre l’OMS : 0262 42 41 20

Colonies de vacances : l’association Portoise pour la Jeunesse en Plein Air (APJPA) propose aux adolescents de 12 à 17 un séjour à la Plaine des Cafres du 1er au 8 août. Tarif selon quotient familial. Infos au : 0262 14 95 04.

Stage Vacances Village Titan : Village Titan Centre culturel vous propose du 18 juillet au 22 juillet 2022.

Stage Arts plastiques : dessin, peinture, modelage, 9h-12h pour les 6/14 ans

Stage de couture : 14h-16h pour les 8/14 ans

Stage Hip-hop : 14h-16h pour les 6/14 ans

Danse traditionnelle : maloya/indienne, 14-16h pour les 6/14 ans/

Stage musique/ percussions traditionnelles 10h à 12h enfants et adultes

Infos et inscriptions au 0693 70 20 79

What’s up kidz au Kabardock

Stage découverte des arts urbains avec CTZN Kane (Rap, Le Port) du 18 juillet au 22 juillet pour les adolescents à partir de 14 ans.

Conte musical Kalou Kalou (Cie La Fée Nwar) 28 juillet à 9h30 pour les 3-10 ans. Tarif : 5 / 8 euros. Infos & inscriptions : Loïc Cadet par mail à [email protected], ou au 0692 72 60 65

Théâtre sous les arbres

Des spectacles à voir à partir de 3 ans, selon la programmation prévue entre les 12 et 29 juillet. Stages de marionnettes à partir de 6 ans (1er au 5 août) et atelier fabrication de masques à partir de 12 ans ( 8-12 août). Plus de renseignements au 06 92 42 02 44

Sound Move Up

Boom pour la jeunesse à Farfar, Rivière des Galets le 20 juillet 2022 de 14h à 17h30. Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Entrée gratuite. Plus d'informations au 0262 42 86 62.