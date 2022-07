Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 05 Juillet à 16H03

Du 18 juillet au 11 août 2022, les éducateurs de l'OMS s'occupent des jeunes Portois à travers une série d'animations et d'activités sportives et pédagogiques. Les tarifs d'inscriptions sont de 10 euros par semaine pour les Portois et de 30 euros par semaine pour ceux qui ne résident pas au Port. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 0262 42 41 20. Attention, les places sont limitées.

