Dans le cadre du projet ‘Mon kozé’ porté par le service Culturel de la ville, les familles du centre social Coeur Saignant et les adhérents de la Maison des seniors étaient invités à venir partager un moment, un souvenir, une pensée sur leur ‘piedboi préféré’. À travers les récits, les témoignages, enregistrés, la ville souhaite conserver la mémoire des habitants du Port. Cet atelier était animé par Patrice Threutardt, artiste et conteur et par Michel Puagnol, agent municipal, connaisseur des plantes. Une matinée dans une ambiance conviviale qui s’est terminée autour d’un goûter partage.