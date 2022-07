"Chaque année, le 14 juillet est l'occasion de réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République française et au principe de démocratie". C'est par ces termes que le Maire Olivier Hoarau a débuté la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes au Monument aux morts, place de l'église Sainte Jeanne d'Arc. Entouré d'anciens combattants, représentants d'associations, élus, membres du Conseil Municipal des Enfants et Portois rassemblés pour l'occasion.

Le Maire a par ailleurs rappelé que "notre démocratie est un héritage fragile et précieux : précieux, parce que nos aînés se sont battus pour l’obtenir ; fragile, parce que la Démocratie n’est jamais acquise"

Avant de conclure : "Nous devons donc nous battre, encore et toujours, contre les assauts et les affronts faits à son encontre... Notre fonctionnement démocratique nous assure de pouvoir continuer à défendre nos idées librement et avec un indeffectible engagement".

S'en sont suivis les traditionnels salut et remerciements au piquet d’honneur, aux portes drapeaux et aux associations d’anciens combattants.