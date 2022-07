Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Samedi 16 juillet 2022, la ville du Port a organisé un ensemble de festivités dans le quartier de l'Oasis, sous le thème de "Redone la vie nou kaz kartier". Les habitants ont pu profiter de toute une journée d'animations avec des jeux pour les petits et les plus grands, des concours et des artistes sur scène pour les plus grands. Au programme : concours de pétanque, basket, football, dominos, ateliers avec Farfar, chants et danses avec le groupe Femmes de la Rivière des Galets. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

