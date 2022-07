Lundi 19 juillet 2022, les deux jeunes Portois Sharif Nefra et Célia Berby Maillot ont représenté La Réunion au concours Eloquentia HEC 2022 à Paris. A l'issue de cette finale nationale Sharif Nefra remporte le concours et Célia Berby Maillot se classe 3ème. Ils étaient 80 lycéens au départ de cette aventure. Seuls huit candidats ont été désignés pour participer à la finale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : DR)

Sharif Nefra, le lauréat avait développé son discours autour de " Les silencieux sont-ils complices ? ". Quant à Célia Berby Maillot, première finaliste à prendre la parole, elle avait choisi comme thème " Sommes-nous nos propres prédateurs ?".

Eloquentia HEC est le premier concours national de prise de parole en public dédié aux lycéens. Lancé en 2018 par Eloquentia et HEC Paris, l’objectif est de permettre à chaque participant de développer sa confiance en soi, s’entraîner à défendre ses idées, réfléchir à son projet d’étude et découvrir l’univers d’une grande école et s’affirmer par la parole, une compétence indispensable pour réussir au mieux dans sa vie sociale et professionnelle.

Pour revoir la prestation des deux jeunes Portois, cliquez ici.

