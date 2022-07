Jeudi 7 juillet 2022, le maire Olivier Hoarau ainsi que des élus ont visité la médiathèque, découvrant les nouveaux aménagements, les espaces et services innovants qui seront proposés d'ici septembre. Après les travaux de rénovation et de modernisation, les agents s'activent pour remettre en place chaque rayon en vue de l'ouverture prochaine au public. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

La réhabilitation et la modernisation de la médiathèque Benoîte Boulard s’accompagnent d’un projet d’établissement ambitieux, intitulé Projet scientifique culturel éducatif et social. Il a été approuvé en avril 2022 par le conseil municipal et met l’accent notamment sur l’implantation territoriale du réseau de lecture publique, l’organisation de son fonctionnement, les amplitudes horaires d’ouverture au public ou encore la politique de médiation culturelle.

La médiathèque proposera à sa réouverture une nocturne, jusqu’à 21h, tous les premiers vendredis du mois.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Port ou sur sa page Facebook.