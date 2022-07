Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les habitants Portois des quartiers Evariste de Parny, Manès, Epuisement et Vielle Ville 2 sont invités à sortir tous les déchets et encombrants susceptibles de constituer des gîtes larvaires. La ville et ses partenaires organisent une opération vid fon d'kour jeudi 21 juillet 2022, dans le cadre de la lutte contre les maladies vectorielles.

