Orange a officiellement lancé le réseau 5G d'Orange au Port. Un mois après le lancement de la 5G à Saint-Denis, la Ville du Port devient donc la deuxième ville réseau mobile de cinquième génération d'Orange. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion. ( photos : Orange Réunion)

Olivier Hoarau, maire du Port et président du conseil de surveillance du grand port maritime de La Réunion, Gilles Ham-Cham-Chong, directeur général adjoint du grand port maritime de La Réunion se sont rendus dans les locaux du 5GLab d’Orange à Saint-Denis afin de mieux appréhender le potentiel de ce nouveau réseau.

Lire aussi : Saint-Denis : Orange Réunion lance le déploiement de la 5G

Ils ont pu notamment découvrir le robot Jellyfishbot de Iadys (Interactive Autonomous Dynamic System) – petit bateau ramasseur de déchets, déjà opérationnel dans les ports de Marseille et du Havre, ainsi que de nombreux autres outils et usages développés dans le réseau des 5GLab d’Orange en France et en Europe.

Selon Olivier Hoarau, maire de la ville du Port : "avec la 5G, la Ville du Port renforce son ambition d'être une ville connectée, attractive et ancrée dans l'avenir pour l’inscrire davantage dans l’innovation technologique et l’innovation plus globalement. Ce nouveau service complète notre action publique. Elle est résolument tournée vers l'inclusion numérique à travers le déploiement du wifi public, la mise à disposition de tablettes pour les familles ou encore la lutte contre l'illectronisme."

Orange remplit ainsi son rôle d’opérateur leader en accompagnant au mieux l’évolution des modes de consommation des Réunionnais, leur permettant de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible. En contribuant à la digitalisation des entreprises réunionnaises, la 5G sera aussi un puissant levier de compétitivité grâce, entre autres, aux objets connectés et à l’intelligence artificielle. La 5G, déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un véritable confort de navigation, une latence réduite et une vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité.

En lançant la 5G au Port, Orange prépare les usages de demain avec une technologie qui va permettre aux entreprises portoises d’être à la pointe du numérique. Avec l’Orange 5GLab, les entreprises et collectivités découvrent tout le potentiel des services apportés par la 5G tout en étant accompagnées par des experts Orange. De plus, il propose à tous les acteurs économiques locaux, notamment les start-ups de venir développer et tester leurs propres solutions au sein d’un espace équipé d’un réseau 5G dédié. Retrouvez toutes les informations sur la 5G d’Orange sur le site de l'opérateur.