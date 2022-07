Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La ville du Port recrute par voie statutaire ou par voie contractuelle un(e) infographiste et un(e) webmaster en catégorie C. Le CV et la lettre de motivation sont à adresser au plus tard le dimanche 31 juillet 2022. Les postes sont à pourvoir rapidement.

