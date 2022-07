Publié il y a 2 minutes / Actualisé le Jeudi 21 Juillet à 09H27

Depuis le lundi 18 juillet 2022, la ville du Port accueille quelques 368 petits vacanciers de 3 à 12 ans dans ces six centres de loisirs. Les jeunes profitent d'une multitude d'activités autour du thème "Le sport dans le monde" avec découverte des différentes disciplines et des ateliers physiques et sportifs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

